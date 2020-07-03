شاهد: كشف تفاصيل جديدة من كواليس الزيارة التفتيشية لعيادة “معالج مرضى كورونا” حامد اللامي

2020/07/03 | 20:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تكشفت تفاصيل جديدة من كواليس الزيارة التفتيشية التي اجراها فريق من وزارة الصحة لعيادة الطبيب الاختصاص في الجراحة العامة حامد اللامي، على خلفية قيامه بمعالجة مرضى كورونا في عيادته، الامر الذي لاتسمح به وزارة الصحة وتشدد على اتباع بروتوكولاتها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية كونه كورونا وباء جديد والمعلومات حوله قليلة.[…]

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