2020/07/03 | 20:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، تسجيل 8 حالات وفاة، و 187 اصابة جديدة في عموم الاقليم.وذكرت الوزارة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أنها اجرت “1790 فحصا موزعا على اربيل والسليمانية ودهوك وادارتي رابرين وكرميان”.وأضاف البيان، أن “مختبرات الوزارة شخصت 187 اصابة جديدة بالفيروس موزعة على النحو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان تسجل 8 حالات وفاة و187 اصابة جديدة بكورونا ​) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان تسجل 8 حالات وفاة و187 اصابة جديدة بكورونا ​) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).