مؤسس الإنترنت يشرح “لماذا ينبغي القلق من شبكات الجيل الخامس”

2020/07/03 | 20:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة بغداد..يخشى فينت سيرف “أبو الإنترنت” من أن تسبب شبكات الجيل الخامس (5G) في الحد من خصوصية المستهلك، لأنها مصممة لمنح مزودي الاتصالات مزيدًا من التحكم في كيفية استخدام شبكة الويب العالمية.وبحسب صحيفة “التلغراف” قال سيرف، 77 عامًا، الذي شارك في تأسيس المعايير التقنية التي تدعم الإنترنت في السبعينيات، إن الجيل الجديد من […]

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