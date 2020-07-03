وفد حكومي عراقي يلتقي بمسؤولين لبنانيين لبحث العلاقات الثنائية

2020/07/03 | 20:51 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل الوفد الوزاري العراقي الذي يضم وزير النفط والصناعة حسين عبد الجبار ووزير الزراعة محمد كريم الخفاجي جولته على المسؤولين اللبنانيين حيث التقى ظهر...

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