يا جريدة الغروب الأندى!!!

2020/07/03 | 20:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مازن البعيجي || لن تنجح مهمتك ولن تستطيعي النيل من روح التشيع والمحرك الرمز “العمامة” السوداء او البيضاء ذات الدلالة على لباس النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي تأمرك دولة الحرمين المستباحين من قبل كلاب وقاذورات الفكر الوهابي النجس الذي عجز حد الهستيريا والخروج عن مألوف النقد بسبب تلك الرمزية وهي العمامة المقاومة سواء […]

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