2020/07/03 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجنحة النظام البرلماني والجناح المكسور في التجربة العراقية وليد سلام جميل حتماً لا يطير طائر من دون جناحين ، والجناح الواحد فائض عن الحاجة إذا ما فقد الطائر جناحه الآخر، هذا ما نراه واضحاً وجلياً في حياتنا ، ولا يحتاج فلسفة لبيانه.وهذا المثل ينطبق على النّظام البرلماني فهو نظام يطير بجناحين […]

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