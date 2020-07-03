الصحة العالمية: شحنة جديدة من أجهزة التنفس ستصل العراق

2020/07/03 | 21:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عن وصول شحنة بـ200 جهاز تنفس للعراق، فيما بينت أن تلك الأجهزة ستوزع لجميع المحافظات لسد نقص المستشفيات من مادة الأوكسجين.

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