الدفاع النيابية تكشف عن تعزيز جبهة ديالى بكاميرات مراقبة متطورة

2020/07/03 | 21:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _ديالى كشف عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الجمعة، ع تعزيز جبهة ديالى بكاميرات مراقبة متطورة بكلفة 100 مليون دينار.وقال العزاوي، ان” وزارة الدفاع تولي اهتمام كبير لملف امن ديالى ودعمته قبل اسبوعين بقوة قتالية تزيد عن 150 جندي لتعزيز امن جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) وخاصة منطقة شيخ بابا واطرافه بعد رصد نشاط واضح لخلايا داعش الارهابي”.واضاف العزاوي،ان” وزارة الدفاع عززت كذلك جبهة ديالى باكاميرات مراقبة متطورة بكافة 100 مليون دينار جرى نشرها في مناطق مختارها من قبل لجان مختصة لدعم الانتشار الامني والرصد خاصة خلال الليل مؤكدا بان ادخال التقنيات الحديثة في الحرب على داعش خطوة بالاتجاه الصحيح ستؤمن مرونةعالية لتحرك القوات ورصد اي محاولات تسلل او اعتداء بشكل مبكر”.وعانت ديالى في الاشهر الماضية من تكرار الخروقات بسبب نشاط داعش في بعض القواطع خاصة شيخ بابا والوقف ومناطق اخرى.

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