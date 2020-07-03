2020/07/03 | 21:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية تمدد تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية تمدد تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية تمدد تعطيل الدوام الرسمي لمدة أسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).