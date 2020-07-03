2020/07/03 | 21:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاصيل 485 إصابة جديدة مسجلة في جانب الرصافة من بغداد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/03 | 21:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تفاصيل 485 إصابة جديدة مسجلة في جانب الرصافة من بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تفاصيل 485 إصابة جديدة مسجلة في جانب الرصافة من بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).