مطالبة نيابية بحق مرتكب جريمة ’’احراق’’ الاطفال في كربلاء

2020/07/03 | 21:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعت عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، فاطمة عباس الموسوي، الجمعة، بانزال اقصى العقوبات بحق مرتكب جريمة احراق الاطفال في كربلاء.

وقالت الموسوي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تستنكر الجريمة المروعة التي قام بها احد الاباء بحرق اولاده الاربعة في محافظة كربلاء قضاء الحر والتي ادت الى وفاتهم جميعهم".

واضاف البيان أن "الاستهتار بحياة الناس جريمة لابد ان تطبق بحقها اقصى العقوبات ولا يُسترحم من يقوم بها اياً كانت الاسباب".

ودعت الموسوي "الحكومة الى اتخاذ اجراءات اكثر حزماً في مسألة الاعتداءات المتكررة التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس بالمجتمع بالضد من عوائلهم ومجتمعهم واستئصالهم كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم المؤلمة والتي يهتز لها ضمير الانسانية وكي تكون رادع لمن تسول له نفسه ارتكابها بحق اسرته ومجتمعه".

وطالبت النائب مجلس النواب بـ"الاسراع في تشريع قانون العنف الاسري وتفعيلة بالشكل الذي يمنع كل انواع الامتهان والتعنيف الاسري".

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بغداد اليوم - بغداد

دعت هيأة رعاية الطفولة، الجمعة، مجلس النواب للإسراع في تشريع قانون مناهضة العنف الأسري.

وقالت الهيأة في بيان، "شهـدت الآونة الأخيرة تزايداً ملحوظاً، وارتفاعاً كبيراً في حالات العنف ضد الأطفال.



وبالنظر لما

بغداد اليوم- متابعة

قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي، إن إمكانية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا لا تزال قائمة، مضيفا أنها قد تستمر "لوقت طويل جدا".

وبدوره شدد المستشار العلمي الأول لدى الحكومة البريطانية باتريك فالانس،

بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير التعليم العالي، اليوم الجمعة، أن التعليم الإلكتروني سيسهم في معالجة نقص الأعداد في ملاكات كليات الطب.

جاء ذلك لدى مشاركته في اجتماع لجنة عمداء كليات الطب في العراق حيث شدد على أهمية تطوير مخرجات التخصصات الطبية

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