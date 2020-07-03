استخبارات الانبار لـ” العهد نيوز”: اعتقال 6 من مجرمي داعش بينهم قياديين

2020/07/03 | 21:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة الانبار العميد رايد احمد فارس، اليوم الجمعة، عن اعتقال 6 من مجرمي داعش بينهم قياديين متورطين بعمليات ارهابية استهدفت القوات الامنية في مدن الانبار .وقال الفارس في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” قوة امنية من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب الانبار نفذت عملية امنية بناءا […]

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