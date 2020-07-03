اصابة مدرب فريق كرة سلة نفط ميسان بفيروس كورونا

2020/07/03 | 21:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ميسان قال امين سر اتحاد السلة خالد نجم، ان "الفحوصات اثبتت اصابة احمد عبد الائمة كاظم مدرب نادي نفط ميسان بكرة السلة".واوضح ان "الاتحاد يعبر عن تضامنه ودعمه لعبد الائمة الذي يخضع للحجر الصحي الان والالتزام بالتعليمات الصحية للتخلص من الفيروس".يذكر ان فيروس كورونا تسبب بوفاة العديد من الرياضيين من بينهم احمد راضي وعلي هادي.

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