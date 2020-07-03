الاستخبارات تعتقل 6 دواعش بضمنهم قيادي بارز

2020/07/03 | 21:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..أعلن مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة الانبار العميد رايد احمد فارس ، الجمعة ، اعتقال 6 من ما يسمى بولاية العراق بينهم مسؤولي الاقتحامين في تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية استباقية في مناطق مختلفة من مدن الانبار .وقال الفارس في تصريح لـ/ المعلومة/ ان” قوة امنية من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب […]

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