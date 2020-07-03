2020/07/03 | 21:42 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
أعلن مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة الانبار العميد رايد احمد فارس ، الجمعة ، اعتقال 6 من ما يسمى بولاية العراق بينهم مسؤولي الاقتحامين في تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية استباقية في مناطق مختلفة من مدن الانبار .
وقال الفارس في تصريح لـ/ المعلومة/ ان” قوة امنية من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعتقل 6 دواعش بضمنهم قيادي بارز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أعلن مدير مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة الانبار العميد رايد احمد فارس ، الجمعة ، اعتقال 6 من ما يسمى بولاية العراق بينهم مسؤولي الاقتحامين في تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية استباقية في مناطق مختلفة من مدن الانبار .
وقال الفارس في تصريح لـ/ المعلومة/ ان” قوة امنية من مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات تعتقل 6 دواعش بضمنهم قيادي بارز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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