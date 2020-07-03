ارتفاع الأسعار في لبنان يتسبب بإغلاق محال تجارية

2020/07/03 | 21:42 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوّراً لفاتورة سوبرماركت بلغت قيمتها 60 ألف ليرة لبنانيّة، وذلك بشراء فقط علبتين من زبدة «لورباك».وجاء التسجيل تزامناً مع ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية الأخرى، حيث بلغ…

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