حكم السيسي يواجه اطماعا اثيوبيه ارتفع بها الي عنان السماء - عدلي محمد احمد

2020/07/03 | 21:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عدلي_محمد_احمد في التوجه لواشنطن ولجامعة الدول العربيه مرتين ومؤخرا لمجلس الامن,ثمة تطور ما في موقف حكم السيسي من الكارثه المائيه المحدقه , تطور يقابله بصوره غير مسبوقه في حدتها وبذائاتها وتحديها , تعنت اثيوبي صارخ يحتدم كلما اقترب من الانتهاء من بناء سد الموت.فكلا النظامين صار يتصرف بعصبيه طارئه في الشهور السته المنصرمه , حيث بدا للنظام الاثيوبي وكأن السيسي ما عاد سيسي اتفاقية اعلان المبادئ المعروفة والمعرو ......





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