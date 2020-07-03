بالرغم من نفي الوزارة استلام علاج من روسيا.. العراق يعترف باستخدام العلاج الروسي على المصابين.. من أين جاء به؟

2020/07/03 | 21:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والبيئة العراقية، سيف البدر، اليوم الجمعة، إقرار عقار أفيفافير الروسي للاستخدام تجريبيا للعراقيين المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19، وذلك بعد نفي وزارة الصحة في وقت سابق، دخول اي علاج من روسيا إلى العراق.ونقلت وكالة سبوتنك الروسية عن البدر، قوله، إن العراق أقر […]

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