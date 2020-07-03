وزير الصحة يؤكد حجز العراق لكميات من علاج كورونا

2020/07/03 | 21:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الجمعة، التواصل مع شركة أسترا زينيكا لحجز كميات من علاج كورونا.وقال التميمي بحسب الوكالة الرسمية، إن “الوزارة تواصلت مع شركة أسترا زينيكا وهي بالمرحلة الثالثة من عمليات إنتاج العلاج وتم حجز كميات خاصة للعراق في حال نجاحه لمواجهة كورونا”، لافتا إلى أنه “لا يوجد علاج […]

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