رسمَةٌ فسّرت بأنها تمس “السيستاتي”، والصحيفة الناشرَة تُوضّح

2020/07/03 | 21:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار عدد الجمعة الذي أصدرته صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، موجة من الغضب العارمة اجتاحت الأوساط الشعبية (واقعياً، وافتراضياً) في #العراق.الموجة جاءت، لما تضمنّه عدد الصحيفة من رسم كاريكاتيري، يظهر رجل دين معمّم يقوم بفصل…

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