الحشد الشعبي يكتشف معسكرا تحت الارض في الطارمية

2020/07/03 | 21:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوات الحشد الشعبي خلال عملياتها في منطقة الطارمية شمالي بغداد، على معسكر تحت الأرض تابع لفلول جماعة “داعش” الوهابية يستخدم لعمليات التدريب والاي...

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