حالة غضب في العراق بعد اساءة صحيفة سعودية للسيد السيستاني

2020/07/03 | 21:53 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق (العالم) ‏03‏/07‏/2020 - يسود غضب عارم في العراق بعد نشر صحيفة الشرق الاوسط السعودية رسما كاريكاتيريا مسيئا لشخص المرجع الديني الاعلى في العرا...

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