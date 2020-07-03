2020/07/03 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنة الشباب تعزّي الوسط الرياضي برحيل عبد الرزاق عضو إدارة الشرطة يتعافى ويقهر كورونا بغداد- الزمان أعلن رئيس نادي الشرطة وهاب الطائي أن عضو الهيئة الإدارية في النادي تحسين الياسري انتصر على فايروس كورونا.وقال الطائي في تصريح صحفي إن شمس العافية تشرق بفضل الله سبحانه وتعالى على الاخ العزيز تحسين الياسري […]

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