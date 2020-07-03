2020/07/03 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحريني وتونسي يعزّزان كتيبة القيثارة في الميركاتو الصيفي يسيتش: طارق من أفضل المحترفين في مصر بغداد – امير رسول قال مدرب نادي الاسماعيلي المصري السابق الصربي ميودراج يسيتش ان اللاعب العراقي هو لاعب مهاري و يمتاز بالروح العاليه و الثقه الكبيره وهذا ما يعجبني بالاعب العراقي و اضاف في فترة تدريبي لنادي […]

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