عاجل/وزير الصحة: العراق حجز كميات من علاج كورونا

2020/07/03 | 21:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الجمعة، التواصل مع شركة أسترا زينيكا لحجز كميات من علاج كورونا.

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