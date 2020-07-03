وزير الصحة يتحدث عن حجز كميات “علاج” لكورونا من شركة تعمل على انتاج “لقاح”.. هل أخطأ الوزير أم الوكالة الرسمية؟

2020/07/03 | 22:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نقلت وكالة الانباء الرسمية “واع” اليوم الجمعة تصريحات عن وزير الصحة حسن التميمي، اكد من خلالها حجز كميات من “علاج” كورونا، من شركة أسترا زينيكا (وهي شركة انجليزية – سويدية)، إلا ان هذه الشركة تعمل حاليًا على تطوير “لقاح” لكورونا وليس علاج!.وقال التميمي في تصريحاته التي تابعتها “يس عراق” إن “الوزارة […]

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