2020/07/03 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت مديرية الطبابة التابعة لهيأة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، الموقف اليومي لنقل المتوفين ...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد الشعبي يعلن الموقف اليومي لنقل المتوفين بكورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد الشعبي يعلن الموقف اليومي لنقل المتوفين بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).