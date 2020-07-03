وزير الصحة: العراق حجز كميات من علاج كورونا

2020/07/03 | 22:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الجمعة، التواصل مع شركة أسترا زينيكا لحجز كميات من علاج كورونا.وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية، إن "الوزارة تواصلت مع شركة أسترا زينيكا وهي بالمرحلة الثالثة من عمليات إنتاج العلاج وتم حجز كميات خاصة للعراق في حال نجاحه لمواجهة كورونا"، لافتا إلى أنه "لا يوجد علاج خاص لفيروس كورونا حتى الآن".وأشار إلى أن "ما يسمى بالعلاج الروسي ممكن تصنعيه في إي بلد وحقق نتائج في أمريكا واليابان ومصر"، مبينا أن "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية لديها ضوابط باستيراد هذا الدواء واعتمدته جزءا من البروتوكولات العلاجية لمواجهة جائحة كورونا".وبشأن زيارته إلى محافظة المثنى أكد التميمي قرب إيصال أجهزة تنفس ومستلزمات طبية للمحافظة.ولفت إلى "تخصيص المبالغ اللازمة لإعادة تأهيل الطوابق التي تعرضت للحرائق في مستشفى الحسين بمحافظة المثنى"، مبينا أن "إعادة تأهيل المستشفى ستتم بصورة عاجلة وبالتنسيق بين المحافظة ووزارة الصحة".وتابع التميمي، أن "المثنى تفتقر للكثير من الأجهزة الطبية وفي القريب العاجل سيتم دعمها بأجهزة التنفس والمستلزمات والأدوية الخاصة بجائحة كورونا والأمراض السرطانية"، موجها "الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية بإجراء عاجل لرفد دائرة صحة المثنى بالعدد والمستلزمات الخاصة بغسل الكلى".ونبه التميمي إلى أن "الصحة ستدعم المثنى بالمبالغ المالية لغرض تأثيث المستشفى الجديد الذي تم إنشاؤه للمصابين بجائحة كورونا"، موضحا أنه "تم الاتفاق مع محافظة المثنى على تخصيص قطع أراض بصورة عاجلة وبحسب قرار مجلس الوزراء للعاملين والمتواجدين في ساحات القتال لمواجهة كورونا وبجميع العناوين الوظيفية".

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