2020/07/03 | 22:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال تقرير صحفي إسباني، الجمعة، إن ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، لم يحسم بعد موقفه النهائي مع الفريق، رغم ما تردد مؤخرا عن رغبته في الرحيل.

فقد ذكرت صحيفة "ماركا"، أن أزمة ميسي لا تقتصر على الوضع الرياضي المعقد، الذي يعيشه البارسا، حيث تمتد أيضا إلى علاقته السيئة مع الإدارة الحالية، والتي تمر بمنحنى خطير.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك العديد من المواقف، التي ساهمت في هذه الأزمة، خاصةً قرار الإدارة بتخفيض الأجور، والتسريبات التي خرجت حول رفض اللاعبين لهذا القرار.

لكن رغم ذلك، فإن رغبة ميسي في المغادرة حاليا ليست حاسمة، حيث ما زالت هناك شهور قبل انطلاق الموسم الجديد، وقد تستغرق المفاوضات بعض الوقت.

وأضافت "ماركا" أن "البرغوث" يترقب تطور الأحداث في النادي، مثل التخطيط للموسم المقبل، وهوية المدرب الجديد بعد كيكي سيتين.

لكن بات من المؤكد أن ميسي يملك مفاتيح مستقبله، حيث اختار القائد التوقيع على عقود قصيرة الأجل، لمدة عام أو عامين فقط، ولديه القدرة على إنهائها من جانب واحد، في نهاية كل موسم.

ومما لا شك فيه، أن أزمة ميسي ستكون بمثابة طعنة قوية، في ظهر جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي، قبل الانتخابات المقررة العام المقبل.

ويخشى بارتوميو فقدان ثقة أعضاء برشلونة، حيث سيواجه تهمة الفشل في الحفاظ على أفضل لاعب في تاريخ النادي، في حال مغادرة الأرجنتيني لقلعة كامب نو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قرار ميسي الصادم "طعنة" في ظهر بارتوميو) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قرار ميسي الصادم "طعنة" في ظهر بارتوميو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).