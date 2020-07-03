إصابة وزير خارجية باكستان بفيروس كورونا

2020/07/03 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام من مشاركته في اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد.وقال عبر حسابه في “تويتر” اليوم الجمعة: “ظهر اليوم شعرت بحمى طفيفة فبادرت إلى عزل نفسي على الفور في المنزل، والآن جاءت نتيجة اختباري لكوفيد-19 إيجابية”.[…]

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