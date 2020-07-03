2020/07/03 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامح_عسكر منذ أيام انشغل الوسط الفني والثقافي والشعبي المصري بتصريحات الفنان "يوسف الشريف" التي يقول فيها برفضه القاطع ملامسة أي فنانة أو أنثى في أعماله، وبعد الهجوم والاستنكار غيّر أقواله لمعنى آخر أكثر قبولا وشهد بأنه يقصد المشاهد الساخنة تحديدا لا مجرد التلامس..وقد عمدت إلى تضمين مناقشة هذا التصريح في سلسلة دواعش الفن لما يتضمنه من إشارات وأبعاد لها علاقة بما أسميه ب "الفن المحافظ" أو التشدد والم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقدمة في دواعش الفن المصري (5) - سامح عسكر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقدمة في دواعش الفن المصري (5) - سامح عسكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).