عندما تحكم العصابات - جلال الصباغ

2020/07/03 | 22:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلال_الصباغ في ظل حكم الإسلام السياسي لا بد لكل واحد منا ان يشعر بالاشمئزاز والتقزز من كل المظاهر التي رافقت تحكم زعماء المليشيات ورجال الدين بمقدرات المواطنين.



فمستقبل الأربعين مليونا مرهون بخرافات وترهات أشخاص يرغمون الناس على العيش قبل أربعة عشر قرنا، ويوهمونهم انه الزمن الذهبي الذي يجب العودة اليه، بينما يعيش هؤلاء ويتنعمون بالمليارات بمساعدة قوى عالمية اختارت أن تجعل منهم قادة وزعماء.



في زمن غيا ......





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