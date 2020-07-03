فريق الاستجابة السريعة  البلازما تنقذ  ( 250 )  مصابا بكورونا في كربلاء

2020/07/03 | 22:22 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن فريق الاستجابة السريعة لتوفير بلازما الدم لمصابي فيروس كورونا في كربلاء ، اليوم الجمعة ، عن إنقاذ ( 250 ) مريضا كانوا بحالة حرجة من خلال إيصال بلازما الدم من المتعافين المتبرعين ، وأن فصائل الـــ ( B و AB ) من الفصائل التي يتزايد […]

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