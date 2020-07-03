داخل منزله… مقتل لاجئ سوري برصاصة بندقية بولاية قيصري التركيّة

2020/07/03 | 22:23 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقي لاجئ سوري حتفه بعد تلقيه رصاصة في ظهره داخل المنزل الذي يقطن فيه مع شبان آخرين بولاية قيصري وسط #تركيا.ووفق المعلومات الواردة، فإن اللاجئ السوري يدعى “بلال العقاد” ويبلغ من العمر 25 عاماً…

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