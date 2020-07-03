2020/07/03 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد في بغداد ..ملك في إستراليا – نوزاد حسن لم يكن يتوقع ان يكون في استراليا فهذا كان حلما بعيدا.اذ كيف يمكن لعبد بائس ذليل ان يصبح ملكا في استراليا.كان هذا العبد اقل شأنا,وكرامة من بلال اشهر عبد في التاريخ الاسلامي.لاحدثكم قليلا عن سيرة هذا العبد.كان طالبا في […]

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