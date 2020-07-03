2020/07/03 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في اليوم الدولي للتعاونيات أسست جمعيتين لخدمة منتسبي واع محسن حسين في حياتي الصحفية افتخر اني قمت بعمل لخدمة زملائي بتأسيس جمعيتين تعاونيتين، استهلاكية وسكنية.اذكرهاتين الجمعيتين التعاونيتين اليوم بمناسبة اليوم الدولي للتعاونيات.واليوم الدولي للتعاونيات هو احتفال سنوي بالحركة التعاونية يُقام في أول سبت من شهر تموز منذ عام 1923 وشرعت […]

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