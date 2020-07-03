2020/07/03 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أور العامـة تجهـّز كهربـاء الجنـوب بالقابلـوات الصناعة تزوّد ذي قار بأكثر من 6 آلاف لتر من الأوكسجين الطبي بغداد – قصي منذر تنفيذا لتوجيه وزير الصناعة والمعادن منهل عزيز الخباز أكدت وزارة الصناعة والمعادن وصول الصهريج الخاص بنقل الاوكسجين الطبي إلى محافظة ذي قار صباح الاحد الكوافق 28 حزيران.وأوضح المكتب […]

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