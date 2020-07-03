ضبط عشرة أطنان من البيض الفاسد وإتلافه غربي كربلاء

2020/07/03 | 22:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت دائرة صحة كربلاء، اليوم الجمعة، عن ضبط وإتلاف ( 10 ) أطنان من مادة بيض المائدة منتهي الصلاحية مخزونة في مخزن بعيد عن أنظار الرقابة الصحية غربي المحافظة.وقال مدير شعبة الرقابة في قطاع الحر احمد ساجت العبودي في تصريح لــــ ( المستقلة ) “تمكنت […]

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