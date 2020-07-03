مصائد “اجتماع الدوائر التلفزيونية”.. مسؤول يضطر للاستقالة بعد ظهور لقطات من استحمامه خلال اجتماع عبر الانترنت!

2020/07/03 | 22:27 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة قدم عضو مجلس البلدية في شمال إسبانيا برناردو بوستيلو استقالته، إثر تركه فيديو اجتماع المجلس عبر الإنترنت دائرا عن طريق الخطأ أثناء استحمامه.وأوضحت صحيفة “الغارديان” البريطانية، التي نشرت الخبر، أن “أعضاء المجالس فى توريلافيغا عقدوا في وقت سابق من الأسبوع، اجتماعا على الإنترنت لمناقشة بعض القضايا الأخيرة التي تواجه البلدية، التي […]

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