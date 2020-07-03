2020/07/03 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحيل رائد الخط العربي يوسف ذنون الموصل – سامر الياس سعيد نعت اوساط الخط العربي في العراق والعالم الاسلامي الرائد يوسف ذنون الذي اعلن عن وفاته في مدينة الموصل امس.وكان ذنون قد ولد في محلة باب الجديد، ودخل مدرسة ابن الأثير للأحداث عام 1939 ومنها إلى مدرسة باب البيض للبنين […]

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