2020/07/03 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة كردستان يستقبل وزير الإتصالات اربيل - فريد حسن استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، وزير الاتصالات في الحكومة الاتحادية أركان شهاب أحمد الشيباني والوفد المرافق له.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (اللقاء الذي حضره وزير النقل والمواصلات في إقليم كوردستان آنو جوهر، ورئيس الجهاز التنفيذي في هيئة الإعلام والاتصالات العراقية علي الخويلدي، […]

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