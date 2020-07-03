2020/07/03 | 22:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد عراقي في لبنان لبحث تصدير النفط بيروت – وجدان شبارو انهى وفد وزاري عراقي في بيروت امس مباحثات مع المسؤولين اللبنانيين، لدعم الحكومة اللبنانية من خلال استيراد النفط من العراق، مقابل تصدير منتجات زراعية وصناعية الى العراق.وقال وزير النفط احسان عبد الجبار في تصريحات ادلى بها من السراي الحكومي اللبناني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد عراقي في لبنان لبحث تصدير النفط) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد عراقي في لبنان لبحث تصدير النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).