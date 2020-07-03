قصة منيرة من مشروع “مزارع إلى مزارع” في المغرب

2020/07/03 | 22:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوسف بن مير- مراكش رئيس مؤسسة الأطلس الكبير وعالم اجتماع عمل بيل نيكولس كمستشار متطوع لمؤسسة الأطلس الكبير (HAF) من خلال برنامج من مزارع إلى مزارع (F2F) لمدة أسبوعين في شهر يناير/ كانون الثاني 2020.في الأصل من نيو مكسيكو ومقيم الآن في بوسطن ، تعاون بيل كمتطوع في F2F برنامج من مزارع إلى […]

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