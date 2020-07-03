2020/07/03 | 22:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي ، عن المصادقة على 29700 عقد لمحاضري مديرية تربية المحافظة .وقال الوائلي ان ” اجراءات التعاقد مع كافة المحاضرين في تربية ذي قار استكملت بعد تكليف فريق من التربية لمتابعة ملف عقود المحاضرين خلال الايام القليلة الماضية “.واشار الى ان ” العقود سترسل الى الجهات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يصادق على اكثر من 29 الف عقد لمحاضري التربية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يصادق على اكثر من 29 الف عقد لمحاضري التربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).