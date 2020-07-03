الانبار تعتزم رفع حظر التجوال الجزئي

2020/07/03 | 23:00 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الانبار اللواء قوات الخاصة الركن ناصر الغنام، اليوم الجمعة، قرب رفع حظر التجوال الجزئي في المحافظة.

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