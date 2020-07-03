النائب الخزعلي: اساءة الصحيفة السعودية للمرجعية دليل على الحقد والفكر الوهابي المسيطر على عقلياتهم

2020/07/03 | 23:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب عن كتلة الصادقون النيابية سعد الخزعلي، اليوم الجمعة، الى ان الاساءة التي اطلقتها الصحيفة السعودية الشرق الاوسط لمقام المرجعية الدينية العليا دليل واضح على الحقد الدفين والمتأصل والفكر الوهابي المسيطر على عقلياتهم وافكارهم.وادناه صورة للتغريدة:

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