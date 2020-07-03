الكويت : إصابة 30 عسكريًا امريكيًا بكورونا في قاعدة أحمد الجابر

2020/07/03 | 23:02 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية في البنتاغون ويليام أوربان، أن نحو 30 من عناصر الجيش الأمريكي في قاعدة أحمد الجابر الجوية، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.وقال أوربان: "توسعت هذه المجموعة بمرور الوقت، ونعتقد أن التباعد الاجتماعي وإجراءات تتبع الاتصال قد حدت من عدد الإصابات".ولفت إلى التدابير الوقائية المتخذة في القاعدة ومنها تعليق التجمعات غير الضرورية وإلغاء أحداث دعم القوة، وتغيير مواعيد الطعام، بما يحول دون اختلاط العسكريين بأعداد كبيرة في المطاعم.

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