الاحد المقبل.. تظاهرة كبرى امام السفارة السعودية لتطاولهم على المرجع الاعلى

2020/07/03 | 23:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الى تظاهرة كبرى يوم الاحد المقبل، تنديدا بتجاوز صحيفة الشرق الاوسط الشعودية على مقام المرجعية الدينية العليا.وستكون التظاهرة امام مقر السفارة السعودية في العراق رفضا لتطاول الصحيفة على السيد السيستاني.يشار الى ان العديد من الردود العراقية والاستنكارات قد صدرت اليوم الجمعة، ردا على اساءة صحيفة […]

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