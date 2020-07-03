بالفيديو .. متظاهرون يطردون الوفد العراقي ووزير الطاقة اللبناني من مطعم في بيروت

2020/07/03 | 23:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

حصلت (بغداد اليوم)، على مقطع فيديو يظهر فيه تعرض الوفد العراقي المتواجد في لبنان الى الطرد&...





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