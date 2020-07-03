2020/07/03 | 23:12 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..تلقت الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم موافقة الاتحاد السوري للعبة على إقامة لقاء ودي بين المنتخبين في الثامن من أيلول المقبل تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في قطر ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.وقال الناطق الإعلامي للهيأة التطبيعية، هشام محمد في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الاتحاد السوري […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. العراق يواجه سوريا ودياً في اربيل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. العراق يواجه سوريا ودياً في اربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).