بالفيديو.. وفد وزاري عراقي يتعرض لهجوم من متظاهرين لبنانيين

2020/07/03 | 23:13 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعرض وفد وزاري عراقي، يوم الجمعة، لهجوم في بيروت من متظاهرين لبنانيين غاضبين من سوء الأوضاع في بلادهم.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد الوزاري العراقي برئاسة وزير النفط احسان عبد الجبار المتواجد حاليا في لبنان، تعرض إلى هجوم من قبل المتظاهرين اللبنانيين أثناء تناوله وجبه العشاء مع الوزراء والمسؤولين في الحكومة اللبنانية في مطعم بابل وسط بيروت".

واظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي متظاهرين وهم يرددون هتافات ضد مسؤولي بلدهم أمام المطعم.

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